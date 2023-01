Incidente mortale sulla statale tra Legnaro e Piove di Sacco. Audi A6 fuori strada. Tre vittime: due uomini e una donna

LEGNARO (PADOVA) - Incidente stradale mortale nella notte di lunedì 16 gennaio: a mezzanotte e quaranta un'auto Audi A6 è finita fuori strada, per cause ancora da chiarire. Tre persone sono morte nello schianto . La tragedia si è consumata sulla statale 516 Piovese, via Romea, all'altezza del civico 172 tra Legnaro e Piove di Sacco, in provincia di Padova. Sul posto i carabinieri di Piove di Sacco per stabilire la dinamica, il Suem e i vigili del fuoco.

Incidente sulla Romea, le vittime

Si tratta di Martina Pagin, 46 anni di Legnaro, Diego Rampazzo, 46 anni di Sant'Angelo di Piove di Sacco, e Eduard Ndoj, 45 anni di Pontelongo. Viaggiavano sull'Audi di Ndoj.

Auto distrutta, due incastrati nelle lamiere deformate

Due vittime sono rimaste incastrate nell’abitacolo completamente deformato. Purtroppo il medico del Suem ha solo potuto accertare la morte delle due persone all’interno e di una terza che si trovava fuori dal mezzo.