Furgone in sorpasso si scontra con una Fiesta e si rovescia: conducente in ospedale

VOLPAGO DEL MONTELLO - Incidente stradale alle 12.10 di oggi, 15 gennaio 2023, a Volpago del Montello, via Schiavonesca Nuova, direzione Montebelluna. Un furgone Fiat Doblò, condotto da un 65enne italiano, in fase di sorpasso si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con una Ford Fiesta, guidata da un 55enne del posto: il furgone Doblò si è capovolto e il conducente del furgone è stato trasportato in autolettiga presso l'ospedale di Montebelluna, in condizioni critiche. Sul posto i Carabinieri di Volpago per i rilievi di legge.