Tabaccaio falciato all'uscita dal suo negozio: morto a 77 anni

PIAZZOLA SUL BRENTA - Incidente mortale ieri sera, 14 gennaio 2023, alle 20 in via Rolando a Piazzola Sul Brenta. Giorgio Grassetti, 77 anni, originario di Venezia e residente a Rubano, è morto dopo essere stato investito da un'auto. E' intervenuta la Polizia Stradale. Giorgio Grassetti era titolare della tabaccheria in via Rolando, aveva appena finito la giornata di lavoro, quando è stato falciato sulla strada.