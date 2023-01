STIENTA - È stata investita a pochi metri da casa, è spirata all'ospedale di Padova sette ore dopo il ricovero avvenuto con l'elisoccorso.

La vittima dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 9 di ieri mattina, 14 gennaio, è l'85enne Giannina Bonatti, che abitava in via Gramsci in prossimità dal punto in cui è stata travolta all'incrocio con via Fermi. Il Suv era condotto da Maurizio Corazzari, 60enne, noto commerciante stientese in quanto titolare del vicino autosalone e che probabilmente era appena partito dalla sua attività commerciale in via Gransci per recarsi in centro. L'impatto all'altezza della laterale è stato molto violento e, fin da subito, le condizioni della signora sono apparse molto gravi. Infatti i primi operatori del Suem che sono arrivati hanno subito richiesto l'intervento dell'elisoccorso per cercare di trasportare prima possibile la donna all'ospedale. Così è avvenuto, l'elicottero è giunto in pochi minuti e l'anziana è stata caricata e trasportata a Padova con un volo durato poco tempo.

ORE DI APPRENSIONE

In paese sono state vissute ore di apprensione perchè è immediatamente circolata la voce della gravità delle lesioni riportate da Giannina Bonatti. Infatti anche il sindaco, Enrico Ferrarese nel pomeriggio aveva sottolineato: «La comunità condivide momenti di preoccupazione e siamo vicini ai familiari». Poi in serata è giunta la triste notizia. Nonostante gli sforzi dei medici l'85enne è spirata a causa delle gravissime lesioni e fratture riportate soprattutto nella parte inferiore del corpo. Cause e dinamica della tragedia ora sono al vaglio della Polizia locale intervenuta agli ordine del comandante Pierantonio Moretto.

UNA VITA A TORINO

Casalinga, l'anziana signora molto conosciuta in paese nel quale era tornata da una quarantina d'anni dopo aver vissuto per circa un ventennio a Torino insieme al marito dove si era trasferiti per motivi di lavoro. Rimasta vedova di Quinto Rumiatti, l'85enne lascia il figlio Massimo, la nuora Barbara Zuffi e la nipotina Sara.