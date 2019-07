Cadavere di una donna trovato in un parco a Bovolone

VERONA - Il cadavere di una donna dall'apparente età di 60 anni è stato trovato nel pomeriggio nel parco del Menago a Bovolone (Verona). Ancora da chiarire le cause del decesso della donna, che deve essere ancora identificata.



Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 la donna era già deceduta. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.



++ IN AGGIORNAMENTO ++

