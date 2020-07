Coppia in vancanza: il tempo di un bagno e spariscono 25mila euro di gioielli

CASTELNUOVO (VERONA) - Arrivati nel residence della vacanza portando tutti i gioielli e vengono derubati dopo 50 minuti dal loro arrivo. Un bottino da 25 mila euro su cui ora stanno lavorando i carabinieri. A raccontarlo al Gazzettino sono le stesse vittime, giunte a Castelnuovo (Verona) sabato per una breve vacanza. «Siamo arrivati sabato nel pomeriggio nel residence - spiega la coppia, arrivata da Milano - Per noi c'è stato solo il tempo di tuffarci in piscina per un bagno ristoratore dopo il viaggio, al nostro rientro abbiamo trovato la sgradita sorpresa». I ladri hanno agito in meno di 50 minuti.



Non è escluso che sapessero dove e come colpire, prendendo di mira proprio l'abitazione della coppia che aveva lasciato i preziosi in camera. «Siamo arrivati in camera alle 14.40 usciti verso le 15 - racconta la coppia - al ritorno verso le 15.50 abbiamo trovato la porta forzata e i gioielli spariti. Abbiamo chiamato i carabinieri che sono arrivati per il sopralluogo. Pare che la porta sia stata forzata con dei calci. Ora ho fatto la denuncia al comando dei carabinieri di Peschiera del Garda. Avevamo portato i preziosi in vacanza proprio per evitare le sorprese a casa». Nel bottino sono finiti un solitario e altri preziosi, tutti griffati, per un valore di 25 mila euro.

