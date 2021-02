Mega tamponamento in A4 : feriti gravi e cinque chilometri di coda

SOAVE - Mega tamponamento in autostrada coinvolti un Tir, due furgoni e due auto questa mattina poco dopo le 10 sulla Serenissima. L'incidente si è verificato nel tratto compreso tra Soave e Verona Est, in direzione Milano, ed ha visto coinvolti cinque mezzi tra cui un autoarticolato e due furgoni, uno dei quali si è ribaltato su un fianco. Sono cinque le persone coinvolte di cui una trasportata in ospedale ferita in modo non grave. Sul posto sono intervenuti, assieme agli operatori del 118 ed alla Polstrada, i vigili del fuoco di Caldiero che hanno operato per mettere in sicurezza i vari automezzi coinvolti ed il tratto di autostrada. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 11,20 ed hanno comportato il blocco di due corsie della Brescia-Padova, con code e rallentamento alla viabilità.

