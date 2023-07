Il calzino negli slip con all'interno le dosi di cocaina termosaldate: ecco come funziona lo spaccio ai turisti sul Garda

TORRI DEL BENACO (VERONA) - Nella tarda serata di martedì 4 luglio i carabinieri della Stazione di Torri del Benaco hanno arrestato P.D., 43 anni, di nazionalità italo-venezuelana e residente in Spagna, al momento disoccupato, trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, già suddivisa in singole dosi.

Lo stupefacente era destinato al mercato dell’alto Lago di Garda.

I carabinieri, durante un controllo, hanno notato un’auto VW Polo con a bordo due persone aggirarsi tra vie del Comune poco conosciute e solitamente non frequentate da turisti; la circostanza ha indotto i militari a procedere al controllo. Il conducente dell’auto è apparso da subito particolarmente nervoso, situazione che ha persuaso i militari ad approfondire il loro controllo. Una dose di cocaina è stata trovata all’interno di un pacchetto di sigarette mantenuto nella tasca dei pantaloni del passeggero dell’auto, mentre il conducente dell’auto, vistosi ormai scoperto, ha estratti spontaneamente dall’interno degli slip indossati, un calzino al cui interno erano presenti 6 confezioni in cellophane termosaldate del peso di un grammo cadauna, contenenti cocaina per un totale complessivo di circa 6 grammi.

Dell’arresto è stata quindi data comunicazione al Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Verona, Dott. ssa Elvira Vitulli la quale ha disposto il mantenimento in custodia dell’arrestato in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Al termine della stessa il Giudice Dott. Valentina Fabiani, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la scarcerazione dell’arrestato rinviando l’udienza per di dibattimento per il giorno 23.10.2023.