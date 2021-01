19enne a terra privo di sensi, poliziotti fuori servizio in diretta col 118 gli salvano la vita. La lettera dei genitori

VERONA - Due poliziotti fuori servizio soccorrono un 19enne salvandogli la vita. Verso le ore 20 del 9 gennaio scorso, il vice sovrintendente Fernando Marverti e l’assistente capo Sara Vacca, mentre rientravano dal lavoro, hanno notato a Verona, lungo via Friuli, un motorino a terra, al centro della strada; subito dopo, avvicinatisi e scesi dalla macchina, si sono accorti che, poco distante dal motorino, accanto al marciapiede, c’era un ragazzo sdraiato a terra e immobile. Intuendo immediatamente la gravità della situazione, i due hanno deciso di intervenire e in particolare Fernando Marverti ha contattato il 118 per attivare i soccorsi, mente Sara Vacca, accortasi che il ragazzo era privo di sensi e che non mostrava alcuna funzione vitale, ha stabilizzato il corpo del ragazzo e ha iniziato ad effettuare il massaggio cardiaco.

Le operazioni di soccorso sono state eseguite, seguendo le precise indicazioni dell’operatore del 118, che sono state comunicate a Sara Vacca, per il tramite del suo collega Fernando Marverti, che le stava accanto e che sono proseguite senza sosta sino a quando non è intervenuto il personale dell’ambulanza e dell’auto medica. Secondo quanto riferito dal personale sanitario intervenuto sul posto e poi anche dal personale medico, che ha prestato le prime cure, senza l’intervento dei due agenti, quasi certamente, il ragazzo non ce l’avrebbe fatta.

Per tale motivo, i genitori nella lettera, che hanno deciso di inviare a Gianpaolo Trevisi, direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, ufficio presso cui prestano servizio i due agenti, li hanno ringraziati con parole commoventi, definendoli “Gli angeli che hanno salvato nostro figlio”.

La Polizia ha deciso di rendere pubblica questa storia, solo ora che il diciannovenne è stato dichiarato fuori pericolo e che, grazie a un’eccezionale assistenza medica, sta per iniziare il percorso di cure e recupero. Trevisi, parlando dei suoi due collaboratori, ci ha tenuto a sottolineare che “Marverti e Vacca sono due Istruttori di Difesa Personale di altissimo livello, che hanno vinto numerosi titoli, anche a livello mondiale, rispettivamente di Judo e Karate; sicuramente grazie alle competenze acquisite durante il corso che ha permesso loro di conseguire l’attestato di BLS-D certificato IRC e, anche grazie alla pratica ad altissimo livello delle due discipline, sono stati capaci di avere la freddezza, la prontezza e la capacità di intervenire nel migliore dei modi".

