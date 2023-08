Sale in mountain bike sul monte Altissimo, ma si blocca in quota e scivola terrorizzato: 25enne salvato dall'elisoccorso

MALCESINE - Sale con la mountain bike sull'Altissimo e resta bloccato: recuperato dall'elicottero di Verona emergenza. Attorno alle 13.20 di oggi, 21 agosto 2023, la Centrale del Suem di Verona ha preallertato il Soccorso alpino a seguito della chiamata di un ragazzo, che stava cercando di salire lungo il sentiero numero 8 del Monte Altissimo, ma si trovava in forte difficoltà. Arrivato con la bici, portata a mano, a circa 1.600 metri di quota, il 25enne di Mantova era infatti scivolato un paio di volte, finché, in preda al panico dopo l'ennesima perdita di equilibrio, aveva chiesto aiuto. È quindi decollato l'elicottero di Verona emergenza, che dalle coordinate della posizione ha individuato il punto dove si trovava il ragazzo, illeso, ma impaurito, recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 15 metri e trasportato a valle, alla partenza degli impianti di risalita.

Il sentiero numero 8 del Monte Altissimo è un percorso per escursionisti esperti, poco frequentato, che sale tra balze rocciose su cui non è facile orientarsi, anche per la possibilità che la segnaletica sia modificata dalle frequenti valanghe invernali. È quindi auspicabile studiarlo bene prima di intraprenderlo, informarsi sulla sua fattibilità ed essere abituati a muoversi in ambienti severi e di difficile accesso.