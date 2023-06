Morto dopo sei giorni di agonia l'operaio di 25 anni schiacciato da una trave di 11 tonnellate

VALEGGIO SUL MINCIO - E' morto oggi, 22 giugno 2023, l'operaio moldavo di 25 anni che il 16 giugno scorso era rimasto schiacciato da una trave di 11 tonnellate mentre lavorava, per conto di una ditta esterna, allo stabilimento Fincantieri Infrastructure di Valeggio sul Mincio.

L'amministrazione comunale di Valeggio in una nota ha espresso «profondo cordoglio» per la scomparsa del lavoratore. «Di fronte a fatti come questo, che purtroppo si verificano troppo spesso - ha dichiarato il sindaco Alessandro Gardoni - le parole rischiano di essere vane. Il mio pensiero va innanzitutto al giovane lavoratore e alla sua famiglia, a cui vanno le condoglianze mie e dell'amministrazione tutta. Al di là delle eventuali responsabilità che saranno accertate nelle sedi opportune, voglio porre una riflessione sulla necessità di impegnarci tutti per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro». Il giovane lavoratore moldavo, residente a Monfalcone, operava per conto di una ditta di carpenteria in appalto all'interno della Fincantieri.