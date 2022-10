Morti i 20enni Sofia Mancini e Francesco D'Aversa, i loro corpi incastrati tra le lamiere dell'auto

VERONA - Trovati i corpi di Sofia Mancini e Francesco D'Aversa. L'epilogo è dei più tristi, sono morti entrambi i giovani 20enni spariti dopo una serata alla discoteca Amen sulle Torricelle. I loro corpi senza vita sono stati trovati nell'auto sui cui viaggiavano. La Fiat 500 con targa della Repubblica Ceca, era completamente distrutta, accartocciata e lì, incastrati nel groviglio di lamiere tra l'incolta vegetazione al lato della carreggiata della Superstrada che collega Affi a Castelnuovo, sono stati trovati i due ragazzi. Date le condizioni dell'auto, la prima ipotesi dopo il loro ritrovamento è che siano morti in un tremendo incidente stradale.

La ricostruzione della vicenda

Spetterà ora agli inquirenti ricostruire esattamente cos'è successo in quella tragica notte di lunedì 17 ottobre quando i due ragazzi sono usciti dalla discoteca Amen sulle Torricelle di Verona. Sono usciti dal locale e si sono poi spostati in direzione del lago di Garda raggiungendo Desenzando nella sponda bresciana. Poi sono rientrati verso il veronese nel territorio di Calmasino e lì i loro cellulari sono stati agganciati. L'ultimo segnale nel pomeriggio del 18 ottobre, si è acceso il telefonino di lei e poi è stato subito spento. Poi il silenzio, totale e lancinante. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte, concentrate soprattutto nell'area tra Lazise e Bardolino, sul lago di Garda. In movimento per cercare i ragazzi anche le squadre cinofile, i droni e gli elicotteri. Una task force che è poi rientrata dopo la tragica scoperta.