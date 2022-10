Scomparsa da due giorni una coppia di 20enni a Calmasino, ricerche disperate per ritrovarli

CALMASINO (VERONA) - Coppia di 20enni scomparsi da due giorni, ricerche disperate per trovarli. Dal primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 ottobre, i vigili del fuoco sono impegnati per la ricerca di una coppia di ragazzi di cui non si sono avute più notizie. Organizzato il campo base in via dell'artigianato a Calmasino e dall'unità di comando dei vigili del fuoco con la presenza di operatori della topografia applicata al soccorso. Una task force per coordinare le ricerche dei due ragazzi da cui non si hanno notizie da lunedì. Anche l'elicottero Drago 149 ha sorvolato la zona a lungo ma senza i risultati sperati. Sul posto anche gli operatori del Sistema aeromobile a pilotaggio remoto e i nuclei cinofili oltre al personale di Bardolino e Verona e i Carabinieri.

APPELLO PER SOFIA

Da Costermano sul Garda appelli per ritrovare la ventenne Sofia, anche lei scomparsa da due giorni