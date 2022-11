CUSTOZA (Verona) - Tragedia in un'azienda agricola: una veterinaria di 25 anni - e non un allevatore come pareva in un primo momento - è morta schiacciata da un bovino che stava visitando, all'interno di un allevamento a Custoza, in provincia di Verona.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.

Sulla dinamica esatta sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Stazione di Sommacampagna (Verona) unitamente agli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.