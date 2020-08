ISOLA VICENTINA - Tragedia ieri sera, sabato 15 agosto, in una stalla a Isola Vicentina. Verso le 19.15 un allevatore di 71 anni è morto a causa dei colpi subìti dalla mucca che aveva appena aiutato a partorire.



Tempestivi i soccorsi in via Fosaniga dove è arrivata un'ambulanza del 118, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare.