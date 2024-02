Lago di Garda, l'acqua è a livelli record: toccati i 135 centimetri, 90 in più dell'anno scorso

VERONA - Grazie alle piogge degli ultimi giorni il livello del lago di Garda ha raggiunto la quota di +135 centimetri sopra lo zero idrometrico di Peschiera, 90 in più rispetto a un anno fa.

Nelle scorse settimane il livello si è mantenuto stabile (dall'inizio dell'anno tra i +125 e +130 centimetri) grazie anche alla gestione delle derivazioni verso le colline moreniche, «una gestione virtuosa della risorsa idrica del lago nei mesi precedenti - secondo il vicepresidente della Comunità del Garda Filippo Gavazzoni - riconducibile all'ottimo lavoro portato a termine dall'Agenzia interregionale del fiume Po, con la collaborazione dei Consorzi irrigui del Mincio-Mantova e della Comunità del Garda.

La vera sfida per il futuro sarà proprio quella di lavorare sulle sinergie e mantenere il nostro ecosistema in uno stato tale da garantirci una qualità della vita necessaria per il futuro. Servirà una maggiore cultura dell'acqua», conclude.