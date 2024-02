Dinner in the sky, il ristorante a 50 metri di altezza arriva in Veneto: appuntamento a Lazise, sul lago di Garda

LAZISE (VERONA) - Dinner in the sky, il ristorante tra le nuvole che offre ai commensali la possibilità di pranzare, cenare o sorseggiare un aperitivo a 50 metri di altezza, arriva per la prima volta in Veneto. Per il debutto del format a livello regionale è stata scelta una location esclusiva: quella di Lazise, rinomata località turistica affacciata sulla sponda orientale del Lago di Garda.

Dal 7 al 13 giugno prossimi Dinner in the sky accoglierà gli ospiti sul lungolago per portarli in quota e regalare loro un'esperienza indimenticabile: in programma pranzi, cene, apericene e aperitivi, da gustare sospesi tra l'azzurro del cielo e il blu del lago.