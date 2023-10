Schianto tra due autotreni e una macchina: feriti i camionisti, uno portato via con l'elicottero. Strada chiusa

BOVOLONE - Incidente nella tarda mattinata di oggi, 11 ottobre, tra due autotreni e un'auto in via Villafontana a Bovolone. Sul posto, dall 12, stanno operando i vigili del fuoco. Per cause ancora in fase di accertamento i mezzi pesanti, che viaggiavano nei due sensi di marcia, sono entrati in collisione coinvolgendo anche una vettura che transitava in quel momento. Feriti gli autisti dei mezzi pesanti mentre risulta illeso il conducente della macchina. I vigili del fuoco giunti da Verona e da Mantova con l'autogrù, hanno operato per estrarre dalle lamiere uno dei due autisti che, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasferito, con l'elicottero di Verona Emergenza, presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.

Ricoverato per accertamenti anche il secondo conducente del mezzo pesante. Allle ore 15 si stava ancora lavorando per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e liberare la strada che risulta completamente chiusa. Sul posto polizia stradale e carabinieri di Isola della Scala per i rilievi.