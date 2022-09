Si schianta contro una Mercedes: scooterista di 39 anni muore poco dopo il ricovero

VERONA - Ancora una tragedia della strada in Veneto poche ore dopo il mortale di Treviso in cui ha perso la vita un 43enne. Un motociclista di 39 anni è morto stamani in un incidente avvenuto a Verona, poco dopo le ore 10, in cui si è scontrato con una auto Mercedes. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del Suem 118, l'uomo è deceduto poco dopo essere stato trasportato d'urgenza al Polo Confortini.

Sul posto tre pattuglie della Polizia Locale che ha chiuso la strada al traffico per garantire i rilievi di legge e i soccorsi all'uomo. La dinamica è in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica.

Il tragico bilancio

Si tratta del decimo incidente mortale in città da inizio anno; in tutto lo scorso anno ne erano accaduti nove.