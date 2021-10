Turista tedesco di 44 anni in bicicletta investito e ucciso a Soave

VERONA - Tragedia sulle strade del Veronese: un 44enne turista tedesco in sella alla sua bici è stato investito e ucciso da un'auto questa notte - 17 ottobre - a Soave (Verona). L'incidente è avvenuto verso l'1, nei pressi dalla frazione di San Lorenzo. La Polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente: si tratta di un turista che era in zona per la vendemmia.

Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 il il ciclista era già morto per la gravità dei traumi riportati