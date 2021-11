Scontro tra furgoncino e camion, muore operaio 33enne di una ditta di pulizie veronese

FERRARA - In uno schianto avvenuto questa mattina, intorno alle 7.45, sulla strada statale Adriatica in località Montesanto, nel comune di Voghiera (Ferrara), secondo quanto emerso un furgoncino di una ditta delle pulizie di Verona, con a bordo due operai, si è scontrato frontalmente con un camion che trasportava bombole di gas inerte.

L'impatto è stato violento e uno dei due operai, Peaduru Marengnna di 33 anni, è deceduto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte anche due auto. I feriti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Cona e Argenta. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto i carabinieri, gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire la rimozione del mezzo pesante, dei detriti e per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.