Operaio di 40 anni travolto e ucciso in azienda da un mezzo in manovra

VERONA - Ennesima tragedia sul lavoro a Verona. Questa mattina, poco dopo le 10, un elettricista 40enne è morto, travolto da un mezzo in manovra, pare un Tir, nel piazzale di un’azienda di Montorio. Immediatamente l’uomo è stato soccorso dai colleghi di lavoro e poi dagli operatori del 118 di Verona, giunti sul posto con un’automedica ed un’ambulanza, ma per il poveretto non c’era più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente i carabinieri e i funzionari dello Spisal, il Servizio di prevenzione infortuni sul lavoro, dell’Ulss 9. La ditta dove è avvenuta la tragedia è la Ingessil srl in via Dei Peschi 13 a Montorio.

La dinamica

L'operaio, che non era dipendente dell'azienda ma doveva eseguire dei lavori, è stato investito da un autocarro in transito ed è morto per le gravi lesioni subite. La vittima abitava a Bosco Chiesanuova.