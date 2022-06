Cade mentre costruisce un muretto: operaio morto. Terzo incidente sul lavoro in due giorni

VERONA - Un operaio di 65 anni è morto stamani, 22 giugno 2022, dopo essere precipitato a terra mentre stava costruendo un muretto, a Brenzone del Garda (Verona). È il terzo infortunio mortale sul lavoro in due giorni in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10.40. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e l'elicottero, assieme ai Vigili del Fuoco e i carabinieri.

L'operaio, residente a Brenzone, stava eseguendo lavori di ristrutturazione in una casa vacanze, di proprietà di cittadini tedeschi, tra le frazioni di Magugnano e Porto, ed è caduto da un'altezza di 5 metri in un vaio sottostante, morendo per i gravi traumi riportati. Le cause della caduta sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Malcesine e degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.