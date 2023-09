Trevenzuolo. Sbanda e il guard rail infilza l'auto: donna ferita estratta dalle lamiere

TREVENZUOLO (VERONA) - Incidente sullo stradone Roncolevà a Trevenzuolo, un'auto è stata infilzata dal guard rail. Ieri, 21 settembre, poco prima delle 19 una donna ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro la barra di protezione laterale della strada. Il guard rail ha letteralmente infilzato il veicolo entrando dal parabrezza e uscendo dal bagagliaio.

La donna non ha riportato gravi ferite, è stata fatta uscire dai vigili del fuoco che hanno usato divaricatori e cesoie idrauliche: aveva le gambe incastrate nelle lamiere. Dopo di che è stata portata all'ospedale Borgo Trento di Verona. I pompieri hanno tranciato con un mototroncatore i due monconi della barriera per portare via l'auto e mettere in sicurezza la strada. Sul posto anche i carabinieri di Villafranca.

Durante le attività dei vigili del fuoco quel tratto di strada è stato totalmente chiuso al traffico.