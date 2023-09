Este. Motociclista investe pedone sulle strisce pedonali: entrambi finiscono all'ospedale

ESTE (PADOVA) - Moto contro pedone, entrambi ricoverati in ospedale a Schiavonia. L'incidente è avvenuto oggi 21 settembre alle 8,40 in via Schiavin a Este. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale il giovane motociclista stava transitando quando all'altezza di un attraversamento pedonale ha travolto un uomo di mezza età del posto intento a fare una passeggiata.

Nell'impatto i due sono finiti a terra. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza.

Sono intervenuti un paio di mezzi del Suem 118 che dopo aver stabilizzato i feriti, li hanno trasportati al vicino ospedale di Schiavonia. Presentano ferite multiple, ma da un primo riscontro non sarebbero in pericolo di vita. Al vaglio degli inquirenti le cause. Si ipotizza l'eccessiva velocità, ma anche una banale disattenzione. Nessun altro mezzo coinvolto, pur essendo via Schiavin piuttosto trafficata all'ora dello schianto è rimasto coinvolto. La viabilità è tornata regolare solo dopo le 10,30. Tempo necessario agli operatori di terminare le varie attività di messa in sicurezza.