Vigonza. Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: 19enne gravissimo

VIGONZA (PADOVA) - Grave incidente stradale oggi 21 settembre attorno alle 8,40 del mattino a Vigonza. Un ragazzo è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118 dopo essere stato investito sulle strisce da un'automobilista. Il ferito, 19 anni di Vigonza, versa in condizioni disperate. Sul luogo dell'incidente si sono portati gli agenti della polizia locale per ricostruire l'accaduto.

Il conducente dell'auto avrebbe riferito di non essersi accorto dell'ostacolo e di non aver potuto far nulla per evitarlo.

Il traffico lungo via Primo Maggio non distante da via Regia ha subito importanti ralentamenti. Tempo necessario agli operatori di terminare l'attività. Vista la gravità dei fatti, il mezzo protagonista dell'investimento è stato sequestrato in attesa di avere un quadro definitivo sulle condizioni del diciannovenne. In tal senso saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini e le possibilità di recupero.