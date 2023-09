Incidente mortale ad Attimis. Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato: una vittima. Ipotesi malore alla guida

ATTIMIS (UDINE) - Schianto mortale lungo via Udine, nel comune friulano di Attimis. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.20 di giovedì 21 settembre, ancora non si conoscono le generalità della vittima.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la persona che conduceva una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita in un fossato a bordo strada. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'automedica proveniente da Udine. Hanno attivato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Inutili, purtroppo, le manovre salvavita praticate dal personale medico infermieristico: per la persona non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.