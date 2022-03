Paura in A4, furgone tampona un tir finisce contro un Suv: un ferito Lunghe code in autostrada Foto

VERONA - Alle 16.22 di oggi, 10 marzo, i vigili del fuoco e il Suem sono intervenuti in autostrada A4 per grave incidente stradale.

Un furgone, che viaggiava in direzione Venezia, dopo aver tamponato un mezzo pesante è stato a sua volta tamponato da un SUV che viaggiava nello stesso senso di marcia.

L'impatto è avvenuto tra i caselli di Verona Sud e Verona Est. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza gli automezzi mentre tutti gli occupanti risultavano già fuori dai mezzi, l'autista del furgone ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, illesi gli occupanti del SUV e del Tir. A causa dello scontro il traffico ha subito rallentamenti.