Incidente tra ciclisti: ad avere la peggio un 58enne che finisce in ospedale

VILLAFRANCA - Scontro tra ciclisti questa mattina, domenica 31 maggio, in via Fantoni, a Villafranca. Ad avere la peggio un 58enne di Castelnuovo del Garda che in sella alla sua bici si stava dirigendo verso il centro: all'altezza della pasticceria Roveda si è scontrato con altri due ciclisti ed è caduto a terra. Ferito ma cosciente, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Peschiera. Gli agenti della polizia municipale stanno ricostruendo la dinamica dello scontro. © RIPRODUZIONE RISERVATA