Incidente sul Carega: escursionista rotola per decine di metri, è grave

VERONA - Incidente in montagna questa mattina, 25 giugno 2023, sul monte Carega: in località “Bocchetta Mosca” nei pressi del rifugio “Scalorbi”, nel comune di Ala, un escursionista veronese è caduto rotolando per decine di metri. E' stato elitrasportato e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Borgo Trento a Verona.