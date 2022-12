Cacciatore di 81 anni scivola e precipita in un canalone durante una battuta: morto sul colpo

GREZZANA (Verona) - Attorno alle 15 di oggi - 15 dicembre - la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Verona, a seguito della chiamata dei compagni di un cacciatore, precipitato in un vajo nella zona di Alcenago. Sul posto si è portata una squadra, assieme ai Vigili del fuoco, mentre l'elicottero di Verona emergenza sbarcava equipe medica e tecnico di elisoccorso a qualche distanza dal luogo dell'incidente.

Guidati dagli altri cacciatori, i soccorritori hanno raggiunto l'81enne di Grezzana, caduto da un altezza di 15/20 metri, e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Decollato per rientrare alla base l'elicottero, una volta ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata, trasportata fino alla strada, superando con le corde una cascata, e affidata ai Carabinieri in attesa del carro funebre.