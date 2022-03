VERONA - Grave incidente questo pomeriggio 22 marzo alle 15.30 in autostrada 4 a San Giovanni Lupatoto: un mezzo pesante che transitava sulla Serenissima, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandato, uscito di strada e ha sfondato le barriere in cemento finendo dalla parte opposta in tangenziale addosso ad almeno due auto in transito. Traffico nel caos e mezzi di soccorso subito sul poso: ci sarebbero feriti.