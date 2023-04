Incendio in una stalla a Villafranca, mezzo agricolo in fiamme vicino alle mucche

VILLAFRANCA (VERONA) - Mezzo agricolo in fiamme dentro una stalla. L'accaduto oggi, 27 marzo, alle 6.25, in località Colombarotto nel comune di Villafranca di Verona. L'allarme è scattato dopo l'avvistamento di fumo usire dalla stalla dove erano ricoverate alcune vacche. I vigili del fuoco sono arrivati da Verona con tre mezzi tra cui un'autobotte e un carro decontaminazione e si sono adoperati per spegnere le fiamme che avevano interessato un carro miscelatore che si trovava all'interno della stalla. Coinvolti dal rogo anche parte della copertura dello stabile in eternit e del fieno stoccato nelle immediate vicinanze. Non ci sono stati animali feriti né persone.