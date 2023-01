A fuoco tetto di una palazzina: fiamme dalla canna fumaria

VERONA - Alle 17 di oggi, 19 gennaio, intervento dei vigili del fuoco in Strada Rodigina per un incendio che ha coinvolto parte del tetto di una palazzina di 2 piani. Ad andare a fuoco una porzione di tetto e sottotetto di circa 50 mq, su 100 mq di falda. Giunti sul posto, con 3 mezzi tra cui un autoscala e 9 uomini, i pompieri hanno operato, intervenendo sia dal tetto che dal sottotetto della palazzina, per spegnere le fiamme che, partite dalla canna fumaria, si erano estese al tetto dello stabile.

La rapidità dei soccorsi ha evitato che il rogo coinvolgesse l'intero tetto della palazzina. Le operazioni sono terminate alle 20 con la messa in sicurezza della porzione di tetto coinvolto dal rogo.

Illesi gli occupanti che, nonostante l'incendio, sono potuti rientrare nell'appartamento ma al piano terra.