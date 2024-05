Verona-Torino, tifoso dell'Hellas simula lo schianto di un aereo: il comunicato del club veneto

Un tifoso gialloblù si è reso protagonista di un gesto deplorevole durante Verona-Torino in scena domenica al Bentegodi. In un video circolato sui social, infatti, si nota il gesto di un sostenitore dell'Hellas che ha mimato lo schianto di un aereo, rivolgendosi ai tifosi granata. Un chiaro riferimento alla tragedia di Superga, celebrata il 4 maggio in occasione del 75esimo anniversario della morte dei componenti del Grande Torino.

La nota dell'Hellas Verona

Un episodio piuttosto grave e che certamente non è passato inosservato alla società veneta che si è già attivata per individuare il responsabile. Il Verona stesso ha diramato una nota ufficiale, sottolineando la volontà di prendere immediati provvedimenti in merito a quanto accaduto.

Hellas Verona FC informa di aver intrapreso tutte le azioni necessarie all’identificazione e all’allontanamento dallo stadio del soggetto resosi oggi protagonista, durante #VeronaTorino, di gesti che non rispecchiano i valori di questo Club e della sua grande tifoseria.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) May 12, 2024

