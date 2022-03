Attimi di paura stanotte a Rivoli per l'incendio di una palazzina: 3 persone salvate dai vigili del fuoco

RIVOLI VERONESE - Attimi di paura questa notte a Rivoli Veronese dove poco dopo le 24,40, in via Canova, dal porticato di una palazzina di due piani si sono sviluppate delle fiamme che hanno coinvolto una vettura alimentata a Gpl parcheggiata in un garage. Da lì a poco il rogo si è esteso al garage attiguo dove era parcheggiata una seconda vettura. Giunti sul posto, con 3 mezzi e 11 uomini, i pompieri di Bardolino hanno iniziato le operazioni per contenere le fiamme e per trarre in salvo tre persone che erano rimaste bloccate sul poggiolo di casa a causa del calore e del denso fumo che aveva invaso la tromba delle scale e non permetteva loro di uscire. Gli abitanti della palazzina sono stati portati al sicuro utilizzando la scala italiana, posizionata all'esterno dello stabile, per poi essere affidati alle cure dei sanitari del 118 di Verona, giunti sul posto con due ambulanze. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dello stabile sono terminate alle 5 di questa mattina, A causa dei danni provocati dall'incendio si è reso necessario dichiarare inagibile la struttura. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Caprino Veronese.