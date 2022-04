Camion a fuoco sulla A4 a Verona Est: chilometri di coda in direzione Brescia

VERONA - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, 23 aprile, tra i caselli autostradali di Verona Est e Verona Sud, per un mezzo pesante andato a fuoco. Poco dopo le 09.40 un camion, adibito al trasporto alimentare con cella frigo, che viaggiava in direzione Milano è andato a fuoco.

L'autista, accortosi del fumo in cabina, è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta e scendere dal mezzo prima che le fiamme avvolgessero completamente la cabina. I pompieri, giunti sul posto da Caldiero e da Verona con 2 mezzi e 7 uomini, hanno operato, utilizzando anche liquidi schiumogeno, per spegnere le fiamme evitando così che il rogo si propagasse alla cella frigo e al carico trasportato. Durante tutte le operazioni il traffico ha subito solo dei rallentamenti a causa del restringimento di traffico su due corsie. L'intervento si è concluso alle ore 11, 15 con la messa in sicurezza del mezzo e il trasbordo del carico trasportato.