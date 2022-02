Green pass, minacce a medici per ottenere esenzione: Ordine pronto a rivolgersi alla Procura

VERONA - Dall'entrata in vigore, il 15 ottobre scorso, dell'obbligo del Green pass per i lavoratori pubblici e privati, si assiste a una escalation di richieste ai medici di medicina generale di certificazioni per l'esonero vaccinale: la segnalazione arriva dal presidente dell'Ordine dei medici della Provincia di Verona, Carlo Rugiu. «Queste richieste - sottolinea la nota dell'Ordine - arrivano spesso in forma scritta e contengono velate minacce da parte dei diretti interessati, o sono inviate da studi legali compiacenti tramite raccomandata».

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Covid e Green pass, aggressioni e minacce sugli autobus: gli autisti... PADOVA Minacce ad Antonella Viola partite da Bologna: si allarga il fronte... IL CASO Covid, medici sotto attacco dei no-vax: «Minacciati...

In più di un'occasione «il tono intimidatorio e ricattatorio di queste missive - proseguono i sanitari di base veronesi - ha indotto i medici di famiglia a rescindere il rapporto con i propri assistiti per il venir meno della relazione di fiducia che è alla base della presa in carico del paziente». «Da parte dell'Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Verona, rivolgiamo la massima solidarietà ai colleghi - afferma Rugiu -. L'appello è a mantenere la calma: le minacce non hanno alcuna base, per cui i professionisti possono attenersi alle normative vigenti, rilasciando i certificati solo se ricorrono le indicazioni ministeriali». L' Ordine si è detto pronto ad segnalare le pressioni indebite all'Ordine degli Avvocati e alla Procura della Repubblica.