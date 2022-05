Giuseppe Vicenzi, il "re dei dolci", compie 90 anni e dona attrezzature per curare la demenza senile

VERONA - Al traguardo dei 90 anni, che compie oggi, l'imprenditore dolciario veronese Giuseppe Vicenzi ha deciso di festeggiare portando a Verona le tecnologie più avanzate per la teleriabilitazione delle persone affette da demenza. Si tratta di un «polo scientifico» neurologico donato alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus di San Giovanni Lupatoto, dotato di stazione di controllo, balance board, visori e un home tablet per la riabilitazione domiciliare, connessi con l'ospedale San Raffaele di Milano, primo istituto di ricerca in Italia e punto di riferimento in Europa per lo studio e lo sviluppo di tecniche innovative in questo ambito.

APPROFONDIMENTI TREVISO Carraro, 80 anni di motori e autista per un giorno di Wojtyla:... VENEZIA, TRADIZIONI E PERSONAGGI Giovanni Alliata di Montereale, erede del conte Cini: un mecenate in... LA STORIA L'imprenditore si trasforma in benefattore e a Prata dona 15mila... TRICESIMO Imprenditore anonimo paga il pranzo delle feste a chi è povero... VICENZA/THIENE L'imprenditore offre il pranzo di Pasqua a 240 poveri della...

«La mia palestra è l'azienda - dichiara Vicenzi - è lì che alleno la mente tutti i giorni, ma chi viene colpito dall'Alzheimer non ha questa possibilità. È forse la peggiore patologia in circolazione, per questo ho deciso di dare il mio contributo, sperando che possa fare la differenza per chi è agli stadi iniziali della malattia. Questa tecnologia all'avanguardia permetterà infatti ai medici di tenere sotto controllo la degenerazione neurologica dei pazienti, anche da casa, e di proporre loro esercizi per la riabilitazione. Una strumentazione costantemente collegata con una delle eccellenze della sanità italiana, il San Raffaele di Milano».

Giuseppe Vicenzi, nominato nel 2021 Cavaliere del Lavoro dal Presidente Sergio Mattarella, dagli anni '50 è alla guida dell'azienda di famiglia, fondata nel 1905 a San Giovanni Lupatoto, piccolo centro della provincia scaligera, dalla nonna Matilde Venturini. L'attuale struttura organizzativa è stata costituita nel 2005, quando la Vicenzi ha acquisito il ramo da forno Parmalat, comprende tre brand: Matilde Vicenzi, dedicato alla fine pasticceria italiana, Grisbì e Mr.Day. Tre le sedi produttive (San Giovanni Lupatoto e Bovolone in provincia di Verona, Nusco in provincia di Avellino), 15 linee di produzione e 363 dipendenti.