di Paola Treppo

UDINE e TRICESIMO - Pranzo dell’per chi è in difficoltà anche quest'anno grazie ai volontari delle, da sempre vicini alle persone sole e grazie a unche vuole restare. L'appuntamento è per domenica 7 gennaio. Giunto alla terza edizione, il pranzo nasce dal desiderio di non lasciarein occasione delle festività natalizie.Prenderanno parte al pranzo i ragazzi disabili del Centro socio riabilitativo educativo, Csre, i nonni delle case di riposo, delle case famiglia, le persone indel territorio e, per la prima volta, alcune personeche vivono sul territorio di Udine. Il pranzo dell’amicizia si terrà al ristornate Belvedere di. Per le persone che non sono automunite o che non possono raggiungere il locale da sole è stato istituito un servizio di trasporto con auto della Croce Rossa.«Chiunque sta attraversando un periodo di difficoltà può prenotare la propria partecipazione al pranzo entro domani, martedì 2 gennaio, o chiedere semplicemente un aiuto in termini di generi alimentari e vestiti; lo può fare attraverso il numero di telefono 331.6358386 che è attivo 24 ore al giorno o scrivendo alla mail tarcento@criudine.it - spiegavice presidente della Cri Udine -. Il pranzo è il frutto di un lavoro in rete che dura da mesi. Croce rossa, Consiglio regionale Fvg, Comune di Tricesimo, servizi sociali e aziende locali si uniscono uniti per regalare un sorriso alle persone meno fortunate. Tutto ciò è possibile grazie alla disponibilità deima soprattutto grazie alladi un’azienda locale che ha chiesto di rimanere anonima. A quest’ultima va il nostro più grande grazie».