Coppia di tedeschi con 3 figlioletti alla deriva sul Garda durante il nubifragio

VERONA - Tra i numerosi interventi per l'ondata di maltempo che ieri sera si è abbattuta sul veronese, c'è stato anche quello che ha permesso di portare in salvo una famiglia di tedeschi, con tre bambini, che era deriva in un'imbarcazione sul lago di Garda. I cinque erano partiti da Brenzone sul Garda (Verona), ed erano al largo di Torri del Benaco in balia delle onde alte e delle raffiche di vento a oltre 100 chilometri orari.

La famiglia è stata soccorsa dai Vigili del fuoco, con il supporto di tre giovani volontari della Protezione civile e con l'aiuto della Guardia Costiera e poi ospitata in un albergo del paese. «Ho provato una grande emozione - ha detto il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra - a vedere salvare una piccola vita; sono passato da una grande paura ad assistere al lavoro di squadra che ha consentito di portare in salvo questa famiglia, e di poter prendere in braccio il bambino più piccolo».