Cade sul Monte Baldo e precipita per cento metri davanti agli occhi del compagno: morta sul colpo

FERRARA DI MONTE BALDO (VR) - Questa mattina, 11 luglio, verso le 11.30 la Centrale del Suem di Verona è stata attivata per un'escursionista precipitata sul Monte Baldo. La donna, una turista tedesca di 54 anni ( e del 1969) stava percorrendo con il compagno una traccia sotto il sentiero 658 che passa in cresta verso Col Santo, quando è caduta ruzzolando per un centinaio di metri. Sul posto è stato inviato l'elicottero di Trento emergenza che ha sbarcato in hovering equipe medica e tecnico di elisoccorso a una cinquantina di metri di distanza.

I soccorritori hanno tentato le manovre di rianimazione purtroppo inutilmente. La salma è stata recuperata con il verricello e trasportata a Caprino Veronese. Anche il compagno della donna è stato imbarcato sull'eliambulanza e portato a valle.