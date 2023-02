Infortunio Dybala, come sta l'attaccante della Roma? Nessuna lesione, ma è in dubbio per il Verona. Probabili formazioni

José Mourinho tira un sospiro di sollievo: Paulo Dybala non ha riportato lesioni. L’argentino ha chiesto di essere sostituito nell’intervallo di Salisburgo-Roma a causa di un pizzico al flessore. Mourinho, per non rischiarlo ulteriormente, ha acconsentito al cambio facendo entrare Celik. A fine partita la diagnosi della Roma: sovraccarico al flessore sinistro. Paulo è rimasto in panchina con una borsa del ghiaccio sulla parte dolorante e ha assistito alla gara. Il giocatore era certo di essersi fermato in tempo e infatti da Trigoria confermano che non sono presenti lesioni e che il sovraccarico sarà gestito nei prossimi giorni.

Salisburgo-Roma 1-0, le pagelle: Abraham pasticcione (5), Ibanez roccioso (6,5), Belotti timido (5)

Quando rientra Dybala?

È evidente, però, che l’argentino non prenderà parte alla partita di domenica sera contro il Verona. Possibile il suo ritorno in Coppa nel match di ritorno contro gli austriaci (giovedì 23 ore 21). Turnover obbligato contro i gialloblù a partire dalla difesa dove potrebbe giocare Kumbulla al posto di uno tra Mancini e Smalling. A centrocampo dovrebbe riposare Matic, al suo posto Bove, mentre sulla corsia di destra può tornare Karsdorp titolare e a sinistra Zalewski. Davanti avanzerebbe El Sharawy che giocherebbe con Pellegirni e Abraham.

Roma-Verona, le probabili formazioni (Stadio Olimpico, ore 20.45)

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Smalling, Llorente, Spinazzola, Matic, Tahirovic, Camara, Wijnaldum, Solbakken, Volpato, Abraham. Indisponibili: Dybala, Darboe. Squalificati: - Diffidati: Cristante, Mancini, Smalling.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. Allenatore: Zaffaroni-Bocchetti. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Cabal, Dawidowicz, Ceccherini, Depaoli, Terracciano, Sulemana, Braaf, Kallon, Abildgaard, Lasagna, Verdi. Indisponibili: Djuric, Henry, Hrustic, Sulemana, Veloso. Squalificati: - Diffidati: Depaoli, Henry, Magnani, Veloso.

ARBITRO: Sozza di Seregno