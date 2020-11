Emergenza Covid: troppi ricoveri dei contagiati, chiude il punto nascita

VERONA - A causa dell'aumento di casi positivi, in particolare di ricoveri da Covid nel veronese, l'azienda Ulss 9 Scaligera ha comunicato oggi che è stata decisa la sospensione delle attività del Punto Nascita dell'Ospedale «Magalini» di Villafranca di Verona a partire dalle ore 14 di domani. L'Ulss 9 in una nota ha precisato che vengono comunque mantenute una serie di attività di supporto e assistenza alle donne durante il percorso nascita e alla popolazione pediatrica.

L'Uoc di Ginecologia e Ostetricia di Villafranca provvederà a contattare le donne delle ultime settimane di gestazione per comunicare loro il punto nascita che consentirà la continuità del percorso intrapreso. In particolare, vengono mantenute tutte le attività ostetriche (corso di accompagnamento alla nascita, sostegno all'allattamento, ecografie e visite in gravidanza) e le attività ginecologiche urgenti. Il «Magalini» è uno dei 10 Covid Center individuati dal sistema sanitario regionale in Veneto, riattivato il 2 novembre scorso nell'ambito del Piano di emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA