Marina prese il Covid per assitere un'anziana: nominata Cavaliere della Repubblica Foto

VERONA - L'infermiera-eroe premiata oggi da Mattarella: ha contatto il Covid per assistere un'anziana. E' la veronese Marina Vanzetta, operatrice del 118, che è stata nominata Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Marina, infermiera all’ospedale di Negrar e soccorritrice del 118 in servizio a Legnago, durante i mesi più terribili del Covid-19 aveva soccorso un'anziana ospite della Casa di Riposo di Villa Bartolomea, colpita dal virus, e le era rimasta accanto fino alla fine, rimanendo a sua volta contagiata.

La coraggiosa infermiera, che abita a San Giovanni Lupatoto, era già stata premiata dal sindaco del suo paese per questo suo impegno, ma oggi è arrivato sicuramente il riconoscimento che più l'emoziona: è stata premiata dal Presidente Mattarella fra i medici, volontari, impiegati, studenti, cittadini che nel corso della fase critica della pandemia da Covid-19 si sono impegnati, in prima linea, per aiutare la comunità. Un'onorificenza che Mattarella aveva conferito “motu proprio” il 3 giugno scorso e che oggi ha voluto consegnare personalmente a tutti i premiati al Quirinale.

«Queste riconoscenze hanno un primo significato di riconoscenza per quanto avete fatto, per il senso di responsabilità e la coscienza civica che avete manifestato» ha detto il presidente della Repubblica assegnando i riconoscimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA