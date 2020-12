Coronavirus in Veneto: 3.059 contagi e 28 morti in 24 ore. Il virus rallenta, costanti le terapie intensive

Coronavirus in Veneto, il bollettino delle ore 17 di oggi, 6 dicembre 2020, diffuso dalla Regione Veneto. I nuovi casi rispetto al report di questa mattina sono 1.209 e complessivamente nelle ultime ventiquattr'ore 3.059, mentre i morti sono 28. Le vittime in Veneto da inizio pandemia salgono così a 4.222. Le persone ricoverate in ospedale in area non critica sono 2.772, mentre in terapia ci sono 331 pazienti.

Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: 702 nuovi contagi e 20 vittime

