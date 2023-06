Verona. Liti, aggressioni e schiamazzi di notte: sospeso il bar Centrale per disturbo della quiete pubblica

VERONA - Chiuderà per quindici giorni il bar Centrale di Piazzale Olimpia: lo ha disposto il Questore di Verona Roberto Massucci. Il provvedimento è arrivato al titolare ieri, dopo i ripetuti controlli che hanno fatto emergere evidenti criticità connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica: «Sospensione dell’autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande».

Negli scorsi giorni infatti sono arrivate in questura numerose segnalazioni da parte di cittadini che denunciavano liti violente, aggressioni fisiche e verbali e che lamentavano schiamazzi anche a notte inoltrata.

Di fatto, il disturbo della quiete pubblica ha indotto a ritenere concreto il pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e la sicurezza dei cittadini, in particolare dei residenti la cui percezione di legalità, proprio a causa delle frequentazioni del locale, risulta fortemente minata.

Inoltre, il bar era abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. Questo è stato accertato in diverse occasioni nel corso degli ultimi mesi: tra maggio e giugno, in ben quattro circostanze, i poliziotti sono dovuti intervenire per dirimere controversie tra avventori poi sfociate in violente aggressioni a causa, il più delle volte, dell’elevato stato di alterazione alcolica.

Solo venerdì scorso, i poliziotti hanno raggiunto il locale, su richiesta del 118, per effettuare accertamenti in merito ad una lite avvenuta poco dopo la mezzanotte tra due cittadini tunisini, uno dei quali aveva minacciato l’altro con un coltello per poi colpirlo. È questo l’ultimo grave episodio registrato, verificatosi nei pressi del bar Centrale che, per le prossime due settimane rimarrà chiuso.