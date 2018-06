Mette la sua foto su una carta d'identità rubata: albanese nei guai

- Voleva raggiungere alcuni connazionali che vivono a Londra ma, non avendo ottenuto il visto d'ingresso per la Gran Bretagna, ha acquistato una carta di identità italiana sostituendo la fotografia del titolare con la sua. Così un 21enne albanese è stato arrestato dagli agenti della Polaria all'aeroporto «Catullo» di Verona mentre si stava imbarcando su un volo per Londra. I poliziotti di frontiera hanno scoperto subito che la carta d'identità era stata falsificata e hanno bloccato il giovane. Il 21enne è stato condannato dal Tribunale di Verona ad un anno di reclusione e successivamente espulso dall'Italia.

