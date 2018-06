Banda di 4 albanesi in manette, decine di colpi in Veneto ed Emilia

CITTADELLA - I carabinieri hanno arrestato 4 persone, tutti albanesI, per furti in appartamento commessi tra le province di Venezia, Vicenza e Forlì. La banda era specializzata in furti in casa anche in presenza delle vittime e, nelle ultime settimane, si è resa responsabile di sei colpi.



A finire in manette sono stati: Hasani Can, ritenuto capo del gruppo, residente a Tezze sul Brenta (Vicenza), Bajram Kabiki residente a Carmignano (Padova), Alfred Vathaj senza fissa dimora e Manjola Prela, residente a Forlì. Il primo è stato individuato a Carmignano di Brenta; il secondo e il terzo mentre stavano rientrando dall'Emilia Romagna; la quarta, unica donna, è stata individuata, raggiunta e arrestata a Cesenatico (Forlì). Una quinta persona è riuscito a darsi alla fuga ed è tutt'ora ricercato.



Il gruppo gravitava nell'Alta Padovana e aveva contatti con un gruppo di «ladri acrobati» già arrestato dai carabinieri di Cittadella nell'inverno 2017. I militari hanno organizzato una serie di posti di controllo del territorio e hanno scoperto che i basisti locali, Kabili Bajram e Hasani Can, assoldavano nuove «leve», provenienti dalla stessa area geografica degli arrestati dello scorso inverno, fatte giungere in Italia appositamente come manovalanza e impiegarle per furti nelle abitazioni dell'Alta padovana. Le stesse bande si sarebbero spostate lungo le coste del Veneto e dell'Emilia per commettere altri furti. Durante gli arresti, i carabinieri hanno trovato gioielli, telefoni e orologi, tutti probabilmente provento di furti.

