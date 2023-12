Calzedonia cambia nome, da oggi si chiamerà Oniverse

Il Gruppo Calzedonia, fondato da Sandro Veronesi nel 1986, ha annunciato il cambio nome diventando Oniverse.

Il renaming è considerato un passo cruciale per sfruttare appieno le potenzialità del Gruppo. Oniverse, derivato dalla parola inglese "Universe", rappresenta tutto lo spazio, il tempo e i suoi contenuti. Sandro Veronesi, presidente di Oniverse, sottolinea l'importanza di un nome che rifletta l'autonomia di ciascun marchio all'interno del Gruppo. L'iniziativa ha coinvolto anche i dipendenti attraverso un contest interno, evidenziando il ruolo chiave del personale nell'evoluzione aziendale. «Il Gruppo ha saputo crescere costantemente - sottolinea il presidente di Oniverse, Sandro Veronesi -. Oggi siamo una realtà con una grande storia, un universo in continua evoluzione, con diversi marchi tutti caratterizzati da una propria identità. Per questo la scelta di un nome che fosse indipendente e autonomo, ma che potesse rappresentarne l'essenza di tutti. Vogliamo infatti che ogni marchio abbia la sua autonomia, pur restando parte di un Gruppo. Oniverse indica proprio appartenenza, ma anche libertà. Un insieme eterogeneo, composto da realtà differenti tra loro, ma parte dello stesso progetto».